Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одещина в антирейтингу областей по релокованому бізнесу arrow

Одещина в антирейтингу областей по релокованому бізнесу

23 жовтня 2023 19:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одещина в антирейтингу областей по релокованому бізнесу
Чоловік працює за ноутбуком. Фото ілюстративне: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Одеської області переїхала найменша кількість бізнесів з інших регіонів. Станом на сьогодні на Одещині знаходиться 3 нових підприємці.

Про це повідомили у пресслужбі компанії "Опендатабот".

Читайте також:

Скільки всього переїхало

Загалом до більш безпечних регіонів України переїхало 840 підприємств. З них 667 працюю на новій території.

"Найбільша частина бізнесів для нового місця роботи обрала Закарпатську та Львівську області — по 120 та 199 компаній відповідно. До топу затребуваних у підприємців безпечних регіонів потрапили також Чернівецька область — 78 релокантів, та Івано-Франківщина — 70", — зазначили у компанії.

Карта бізнесів, що переїхали. Фото: скриншот

Що відомо про програму

Зазначимо, що Міністерство економіки України з перших тижнів війни реалізує програму з релокації українських підприємств, що перебувають на території бойових дій. Подати заявку на переїзд можна через майданчики системи "Прозорро.Продажі".

До програми може долучитися будь-яке підприємство з регіонів, що постраждали від бойових дій. Після схвалення заявки, бізнес отримає пакет державної підтримки:

  • підбір місця розташування для потужностей підприємства;
  • допомога з перевезенням на нову локацію;
  • сприяння в розселенні працівників та пошуку нових співробітників;
  • підтримка у відновленні логістики, закупівлі сировини та пошуку ринків збуту.

Нагадаємо, Одеська область поступово повертається  до довоєнного стану бізнесу. Від початку 2023 року у регіоні відбувся абсолютний приріст зареєстрованих підприємців

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

None

Ціни на кілька основних продуктів злетять вже цієї осені. Які саме

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

06:40Ціни на брухт у жовтні: скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні

Актуальне по темі