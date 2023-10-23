Одещина в антирейтингу областей по релокованому бізнесу

Чоловік працює за ноутбуком. Фото ілюстративне: pixabay

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Одеської області переїхала найменша кількість бізнесів з інших регіонів. Станом на сьогодні на Одещині знаходиться 3 нових підприємці.

Про це повідомили у пресслужбі компанії "Опендатабот".

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Загалом до більш безпечних регіонів України переїхало 840 підприємств. З них 667 працюю на новій території.

"Найбільша частина бізнесів для нового місця роботи обрала Закарпатську та Львівську області — по 120 та 199 компаній відповідно. До топу затребуваних у підприємців безпечних регіонів потрапили також Чернівецька область — 78 релокантів, та Івано-Франківщина — 70", — зазначили у компанії.

Карта бізнесів, що переїхали. Фото: скриншот

Що відомо про програму

Зазначимо, що Міністерство економіки України з перших тижнів війни реалізує програму з релокації українських підприємств, що перебувають на території бойових дій. Подати заявку на переїзд можна через майданчики системи "Прозорро.Продажі".

До програми може долучитися будь-яке підприємство з регіонів, що постраждали від бойових дій. Після схвалення заявки, бізнес отримає пакет державної підтримки:

підбір місця розташування для потужностей підприємства;

допомога з перевезенням на нову локацію;

сприяння в розселенні працівників та пошуку нових співробітників;

підтримка у відновленні логістики, закупівлі сировини та пошуку ринків збуту.

Нагадаємо, Одеська область поступово повертається до довоєнного стану бізнесу. Від початку 2023 року у регіоні відбувся абсолютний приріст зареєстрованих підприємців.