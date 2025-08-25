Відео
Одещина в лідерах — водії частіше порушують правила ПДР

Одещина в лідерах — водії частіше порушують правила ПДР

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 12:41
Одещина лідирує за кількістю порушників ПДР - що відбувається
Поліцейський виписує людині штраф. Фото ілюстративне: Національна поліція України

Одещина за перше півріччя 2025 року опинилася на третьому місці за кількістю порушень правил дорожнього руху (29 502 проваджень). Загалом по Україні за цей період було відкрито понад 2 мільйони проваджень на водіїв.

Про це повідомляють журналісти видання Опендатамедіа.

Читайте також:

Статистика по регіонах

На першому місці за кількістю порушень ПДР лідирує столиця —  43 654 відкритих провадження (12% від загальної кількості). На другому — Дніпропетровщина — 36 879, а на третьому — Одещина 29 502. Четверту ланку посіла Київська область — 25 453, а п'яту — Львівщина (22862 справи).

None - фото 1
Статистика за регіонами. Фото: Опендатамедіа

Боржники та порушники

Як показує статистика, найчастіше в Україні порушують та не сплачують штрафи чоловіки 25-45 років. Саме на цю вікову групу припадає 41% усіх проваджень. Додамо, кількість жінок, які порушують ПДР зросла з 8% у 2021 до 21% у 2025-му році. 

Крім того, від початку року Єдиний реєстр боржників поповнився на 375 810 проваджень через несплачені своєчасно штрафи. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, скільки порушень цього разу виявили митники. А також про те, як подорожувати із живими тваринами.

