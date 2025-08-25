Одесская область лидирует по количеству нарушителей ПДД - что происходит

Полицейский выписывает человеку штраф. Фото иллюстративное: Национальная полиция Украины

Одесская область за первое полугодие 2025 года оказалась на третьем месте по количеству нарушений правил дорожного движения (29 502 производств). В целом по Украине за этот период было открыто более 2 миллионов производств на водителей.

Об этом сообщают журналисты издания Опендатамедиа.

Статистика по регионам

На первом месте по количеству нарушений ПДД лидирует столица — 43 654 открытых производства (12% от общего количества). На втором — Днепропетровщина — 36 879, а на третьем — Одесская область 29 502. Четвертое звено заняла Киевщина— 25 453, а пятую — Львовщина (22862 дела).

Статистика по регионам. Фото: Опендатамедиа

Должники и нарушители

Как показывает статистика, чаще всего в Украине нарушают и не платят штрафы мужчины 25-45 лет. Именно на эту возрастную группу приходится 41% всех производств. Добавим, количество женщин, нарушающих ПДД выросло с 8% в 2021 до 21% в 2025-м году.

Кроме того, с начала года Единый реестр должников пополнился на 375 810 производств из-за неуплаченных своевременно штрафов.

Напомним, недавно мы писали о том, сколько нарушений на этот раз обнаружили таможенники. А также о том, как путешествовать с живыми животными.