Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Одещину атакували дронами — стали відомі наслідки

Одещину атакували дронами — стали відомі наслідки

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 10:55
Оновлено: 10:58
Дрони атакували Одещину: влучання в промисловий об’єкт
Вогнеборець гасить пожежу після атаки. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

У ніч на 31 жовтня російські війська знову атакували Одещину ударними дронами. Ціллю ворога стали об’єкти енергетичної та промислової інфраструктури. Попри роботу ППО, є влучання й пожежа, яку вдалося швидко загасити.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Реклама
Читайте також:

Наслідки атаки

Як повідомив Олег Кіпер, унаслідок масованої атаки дронами-камікадзе було зафіксовано влучання в один із промислових об’єктів області. На місці сталася пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Під час повітряної тривоги сили ППО збивали ворожі безпілотники над територією регіону. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

За словами Кіпера, це вже не перша спроба ворога вразити критичну інфраструктуру регіону. Він наголосив, що сили оборони постійно посилюють захист неба над областю.

Нагадаємо, ми повідомляли, що внаслідок атаки РФ на Вінниччині загинула дитина. Також ми писали, що Росія обстріляла Запоріжжя.

Одеса пожежа Одеська область Новини Одеси війна атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації