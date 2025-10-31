Дрони атакували Одещину: влучання в промисловий об’єкт

Вогнеборець гасить пожежу після атаки. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

У ніч на 31 жовтня російські війська знову атакували Одещину ударними дронами. Ціллю ворога стали об’єкти енергетичної та промислової інфраструктури. Попри роботу ППО, є влучання й пожежа, яку вдалося швидко загасити.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Наслідки атаки

Як повідомив Олег Кіпер, унаслідок масованої атаки дронами-камікадзе було зафіксовано влучання в один із промислових об’єктів області. На місці сталася пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Під час повітряної тривоги сили ППО збивали ворожі безпілотники над територією регіону. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

За словами Кіпера, це вже не перша спроба ворога вразити критичну інфраструктуру регіону. Він наголосив, що сили оборони постійно посилюють захист неба над областю.

