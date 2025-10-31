Видео
Главная Одесса Одесскую область атаковали дронами — стали известны последствия

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 10:55
обновлено: 10:58
Дроны атаковали Одесскую область: попадание в промышленный объект
Огнеборец тушит пожар после атаки. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

В ночь на 31 октября российские войска снова атаковали Одесскую область ударными дронами. Целью врага стали объекты энергетической и промышленной инфраструктуры. Несмотря на работу ПВО, есть попадания и пожар, который удалось быстро потушить.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Читайте также:

Последствия атаки

Как сообщил Олег Кипер, в результате массированной атаки дронами-камикадзе было зафиксировано попадание в один из промышленных объектов области. На месте произошел пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Во время воздушной тревоги силы ПВО сбивали вражеские беспилотники над территорией региона. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

По словам Кипера, это уже не первая попытка врага поразить критическую инфраструктуру региона. Он подчеркнул, что силы обороны постоянно усиливают защиту неба над областью.

Напомним, мы сообщали, что в результате атаки РФ в Винницкой области погиб ребенок. Также мы писали, что Россия обстреляла Запорожье.

Одесса пожар Одесская область Новости Одессы атака
Автор:
Долженко Екатерина
