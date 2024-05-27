Одещину може знову накрити "брудним" дощем — що варто знати

Пилова буря у Афінах 23 квітня 2024 року. Фото: EPA-EFE/ORESTIS PANAGIOTOU

Сьогодні та завтра жителі Одеської області можуть стати свідками несподіваного явища — дощів з піском з Сахари. Такі опади виникають, коли атмосферні умови сприяють перенесенню пилу з пустельних районів до територій з більш вологим кліматом.

Про це повідомив синоптик Meteoprog Ігор Кібальчич.

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Пісок з Сахари на Одещині

За даними синоптиків, пилові опади на території України, зокрема у південних регіонах, слід очікувати сьогодні та завтра. Ці явища виникають, коли пил та пісок з Сахари потрапляють в атмосферу та переносяться вітрами на великі відстані.

"Також протягом 27 — 28 травня очікується надходження пилу з пустельних районів Середньої Азії на територію нашої країни. Тому можливе помутніння неба, незначне погіршення дальності видимості та ймовірність слабковиражених дощів з піском", — зазначив синоптик.

В Україні очікуються опади з піском з Сахари. Фото: скриншот

Що варто знати одеситам

Жителям Одещини рекомендується у разі необхідності вжити заходів для збереження комфорту та безпеки. Таке явище може викликати алергію, тому рекомендується носити медичні маски, аби уникнути неприємних симптомів та захистити дихальні шляхи.

Залежно від погоди, пісок у небі та відкладення, наприклад, на автомобілях можуть бути помітнішими, проте лякатися не варто. Слід пам'ятати, що дощі з піском не є серйозною загрозою і не повинні викликати паніку серед населення.

Нагадаємо, що пилові бурі з пустелі Сахара — не нове явище для України, оскільки було зафіксоване минулого місяця. Народна синоптикиня Наталка Діденко також пояснила, що такі бурі не несуть серйозної загрози для українців.