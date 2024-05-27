Одесчину может снова накрыть "грязным" дождем — что следует знать

Пылевая буря в Афинах 23 апреля 2024 года. Фото: EPA-EFE/ORESTIS PANAGIOTOU

Сегодня и завтра жители Одесской области могут стать свидетелями неожиданного явления — дождей с песком из Сахары. Такие осадки возникают, когда атмосферные условия способствуют перенесению пыли из пустынных районов в территории с более влажным климатом.

Об этом сообщил синоптик Meteoprog Игорь Кибальчич.

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По данным синоптиков, пылевые осадки на территории Украины, в частности, в южных регионах, следует ожидать сегодня и завтра. Эти явления возникают, когда пыль и песок из Сахары попадают в атмосферу и переносятся ветрами на большие расстояния.

"Также в течение 27-28 мая ожидается поступление пыли из пустынных районов Средней Азии на территорию нашей страны. Поэтому возможно помутнение неба, незначительное ухудшение дальности видимости и вероятность слабовыраженных дождей с песком" , — отметил синоптик.

В Украине ожидаются осадки с песком из Сахары. Фото: скриншот

Что следует знать одесситам

Жителям Одесской области рекомендуется при необходимости принять меры по сохранению комфорта и безопасности. Такое явление может вызвать аллергию, поэтому рекомендуется носить медицинские маски во избежание неприятных симптомов и защитить дыхательные пути.

В зависимости от погоды, песок в небе и отложения, например, на автомобилях могут быть более заметными, однако пугаться не стоит. Следует помнить, что дожди с песком не представляют серьезной угрозы и не должны вызывать панику среди населения.

Напомним, что пылевые бури из пустыни Сахара — не новое явление для Украины, поскольку было зафиксировано в прошлом месяце. Народная синоптика Наталья Диденко также объяснила, что такие бури не несут серьезной угрозы для украинцев.