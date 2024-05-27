Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесчину может снова накрыть "грязным" дождем — что следует знать arrow

Одесчину может снова накрыть "грязным" дождем — что следует знать

27 мая 2024 16:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Одесчину может снова накрыть "грязным" дождем — что следует знать
Пылевая буря в Афинах 23 апреля 2024 года. Фото: EPA-EFE/ORESTIS PANAGIOTOU
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня и завтра жители Одесской области могут стать свидетелями неожиданного явления — дождей с песком из Сахары. Такие осадки возникают, когда атмосферные условия способствуют перенесению пыли из пустынных районов в территории с более влажным климатом.

Об этом сообщил синоптик Meteoprog Игорь Кибальчич.

Читайте также:

Песок из Сахары в Одесской области

По данным синоптиков, пылевые осадки на территории Украины, в частности, в южных регионах, следует ожидать сегодня и завтра. Эти явления возникают, когда пыль и песок из Сахары попадают в атмосферу и переносятся ветрами на большие расстояния.

"Также в течение 27-28 мая ожидается поступление пыли из пустынных районов Средней Азии на территорию нашей страны. Поэтому возможно помутнение неба, незначительное ухудшение дальности видимости и вероятность слабовыраженных дождей с песком" , — отметил синоптик.

Пыль из Сахары в Одесской области может быть
В Украине ожидаются осадки с песком из Сахары. Фото: скриншот

Что следует знать одесситам

Жителям Одесской области рекомендуется при необходимости принять меры по сохранению комфорта и безопасности. Такое явление может вызвать аллергию, поэтому рекомендуется носить медицинские маски во избежание неприятных симптомов и защитить дыхательные пути.

В зависимости от погоды, песок в небе и отложения, например, на автомобилях могут быть более заметными, однако пугаться не стоит. Следует помнить, что дожди с песком не представляют серьезной угрозы и не должны вызывать панику среди населения.

Напомним, что пылевые бури из пустыни Сахара — не новое явление для Украины, поскольку было зафиксировано в прошлом месяце. Народная синоптика Наталья Диденко также объяснила, что такие бури не несут серьезной угрозы для украинцев.

погода
Одесса
непогода
Одесская область
синоптик
Новости Одессы
дождь
осадки
аллергия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе