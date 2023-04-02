Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 2 квітня

Детальний прогноз погоди

Не слід далеко ховати парасольки. Синоптики попереджають, що з самого ранку буде йти дощ.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно. Вночі значний дощ, вдень помірний дощ.

Вночі та вранці туман.

Вітер південно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 7-9°С тепла, вдень 9-11°С тепла.

Атмосферний тиск — 753 мм рт. ст.

Вологість повітря — 95%.

Прогноз погоди по Одеській області

Хмарно. Помірний дощ, вночі місцями значний. Вночі та вранці туман.

Вітер південно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 4-9°С тепла, вдень 9-14°С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість під час явищ 200-500 м.

Погода в Україні

Останні дні погода дивує нас зовсім не весняними похолоданнями чи опадами, однак це ще не всі сюрпризи, які нам варто було чекати. На початок квітня у низці областей прогнозували сніг.