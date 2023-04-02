Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 2 квітня

Одещину накриє антициклон: до чого слід бути готовим сьогодні
2 квітня 2023 06:45
Детальний прогноз погоди
Не слід далеко ховати парасольки. Синоптики попереджають, що з самого ранку буде йти дощ.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно. Вночі значний дощ, вдень помірний дощ.
- Вночі та вранці туман.
- Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 7-9°С тепла, вдень 9-11°С тепла.
- Атмосферний тиск — 753 мм рт. ст.
- Вологість повітря — 95%.
Прогноз погоди по Одеській області
- Хмарно. Помірний дощ, вночі місцями значний. Вночі та вранці туман.
- Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 4-9°С тепла, вдень 9-14°С тепла.
- На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість під час явищ 200-500 м.
Погода в Україні
Останні дні погода дивує нас зовсім не весняними похолоданнями чи опадами, однак це ще не всі сюрпризи, які нам варто було чекати. На початок квітня у низці областей прогнозували сніг.