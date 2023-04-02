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Одещину накриє антициклон: до чого слід бути готовим сьогодні

2 квітня 2023 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 2 квітня
Детальний прогноз погоди
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Не слід далеко ховати парасольки. Синоптики попереджають, що з самого ранку буде йти дощ.  

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно. Вночі значний дощ, вдень помірний дощ.
  • Вночі та вранці туман.
  • Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 7-9°С тепла, вдень 9-11°С тепла.
  • Атмосферний тиск — 753 мм рт. ст.
  • Вологість повітря — 95%.

Прогноз погоди по Одеській області

  • Хмарно. Помірний дощ, вночі місцями значний. Вночі та вранці туман.
  • Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 4-9°С тепла, вдень 9-14°С тепла.
  • На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість під час явищ 200-500 м.

Погода в Україні

Останні дні погода дивує нас зовсім не весняними похолоданнями чи опадами, однак це ще не всі сюрпризи, які нам варто було чекати. На початок квітня у низці областей прогнозували сніг.

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