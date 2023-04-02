Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 2 апреля.

Подробный прогноз погоды

Не следует далеко прятать зонтики. Синоптики предупреждают, что с самого утра будет идти дождь.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно. Ночью сильный дождь, днем умеренный дождь.

Ночью и утром туман.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 7-9°С тепла, днем 9-11°С тепла.

Атмосферное давление — 753 мм рт. ст.

Влажность воздуха — 95%.

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно. Умеренный дождь, ночью местами значительный. Ночью и утром туман.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 4-9°С тепла, днем 9-14°С тепла.

На дорогах области ночью и утром туман, видимость во время явлений 200-500 м.

Погода в Украине

Последние дни погода удивляет нас отнюдь не весенними похолоданиями или осадками, однако это еще не все сюрпризы, которые нам стоило ожидать. В начале апреля в ряде областей прогнозировали снег.