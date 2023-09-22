Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одещину накриє антициклон: якою буде погода сьогодні arrow

Одещину накриє антициклон: якою буде погода сьогодні

22 вересня 2023 06:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 22 вересня
Чоловій йде по туманному парку. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 22 вересня, в Одесі очікується туманний день. Водіїв попереджають, що видимість на дорогах буде 200-500 м. Вологість повітря буде становити 63%. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі 15-17°С, вдень 24-26°С.
  • Температура морської води 21-22°С.
  • Атмосферний тиск — 762 мм рт. ст.
  • Вологість — 63%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вранці місцями туман.
  • Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі 12-17°С, вдень 23-28°С.
  • На автошляхах області вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

В Україні, в п'ятницю, 22 вересня буде суха та сонячна погода. Проте завтра може бути сильний вітер, тому варто бути обережними. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз