Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 22 вересня

Чоловій йде по туманному парку. Фото: google

Сьогодні, 22 вересня, в Одесі очікується туманний день. Водіїв попереджають, що видимість на дорогах буде 200-500 м. Вологість повітря буде становити 63%.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-17°С, вдень 24-26°С.

Температура морської води 21-22°С.

Атмосферний тиск — 762 мм рт. ст.

Вологість — 63%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°С, вдень 23-28°С.

На автошляхах області вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

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