Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 22 вересня

Одещину накриє антициклон: якою буде погода сьогодні
22 вересня 2023 06:30
Чоловій йде по туманному парку. Фото: google
Сьогодні, 22 вересня, в Одесі очікується туманний день. Водіїв попереджають, що видимість на дорогах буде 200-500 м. Вологість повітря буде становити 63%.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 15-17°С, вдень 24-26°С.
- Температура морської води 21-22°С.
- Атмосферний тиск — 762 мм рт. ст.
- Вологість — 63%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вранці місцями туман.
- Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 12-17°С, вдень 23-28°С.
- На автошляхах області вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Погода в Україні
В Україні, в п'ятницю, 22 вересня буде суха та сонячна погода. Проте завтра може бути сильний вітер, тому варто бути обережними. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.