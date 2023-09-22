Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 22 сентября.

Мужчина идет по туманному парку. Фото: google

22 сентября в Одессе ожидается туманный день. Водителей предупреждают, что видимость на дорогах будет 200-500 м. Влажность воздуха составит 63%.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-17°С, днем ​​24-26°С.

Температура морской воды 21-22°С.

Атмосферное давление — 762 мм рт. ст.

Влажность — 63%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Утром местами туман.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°С, днем ​​23-28°С.

На автодорогах области утром местами туман, видимость 200-500м.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В Украине, в пятницу, 22 сентября будет сухая и солнечная погода. Однако завтра может быть сильный ветер, поэтому следует быть осторожными. Подробный прогноз погоды читайте в материале.