Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 22 сентября.

Одесчину накроет антициклон: какой будет погода сегодня
22 сентября 2023 06:30
Мужчина идет по туманному парку. Фото: google
22 сентября в Одессе ожидается туманный день. Водителей предупреждают, что видимость на дорогах будет 200-500 м. Влажность воздуха составит 63%.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 15-17°С, днем 24-26°С.
- Температура морской воды 21-22°С.
- Атмосферное давление — 762 мм рт. ст.
- Влажность — 63%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Утром местами туман.
- Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 12-17°С, днем 23-28°С.
- На автодорогах области утром местами туман, видимость 200-500м.
Погода в Украине
В Украине, в пятницу, 22 сентября будет сухая и солнечная погода. Однако завтра может быть сильный ветер, поэтому следует быть осторожными. Подробный прогноз погоды читайте в материале.