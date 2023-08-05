Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 5 серпня

Одещину окутає спека: детальний прогноз погоди на сьогодні
5 серпня 2023 07:00
Жінка охолоджується від спеки. Фото: Новини.LIVE
Вихідні порадують одеситів теплом та сонцем. Температура повітря прогріється до 31 градуса, тим часом у деяких населених пунктах області ця позначка дійде аж до +36°С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 20-22°С, вдень 29-31°С.
- Температура морської води 22-23°С.
- Атмосферний тиск — 760 мм рт. ст.
- Вологість — 75%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів. Вранці місцями туман.
- Вітер східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 17-22°С, вдень 29-34°С.
- На автошляхах області вранці місцями туман, видимість 200 –500 м.
Погода в Україні
У суботу, 5 серпня, в Україні очікується екстремальна спека. Утім, у деяких областях України пройдуть грозові дощі. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.