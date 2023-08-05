Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 5 серпня

Жінка охолоджується від спеки. Фото: Новини.LIVE

Вихідні порадують одеситів теплом та сонцем. Температура повітря прогріється до 31 градуса, тим часом у деяких населених пунктах області ця позначка дійде аж до +36°С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 20-22°С, вдень 29-31°С.

Температура морської води 22-23°С.

Атмосферний тиск — 760 мм рт. ст.

Вологість — 75%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів. Вранці місцями туман.

Вітер східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 17-22°С, вдень 29-34°С.

На автошляхах області вранці місцями туман, видимість 200 –500 м.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У суботу, 5 серпня, в Україні очікується екстремальна спека. Утім, у деяких областях України пройдуть грозові дощі. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.