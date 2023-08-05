Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 5 августа.

Одесскую область окутает жара: подробный прогноз погоды на сегодня
5 августа 2023 07:00
Женщина охлаждается от жары. Фото: Новини.LIVE
Выходные порадуют одесситов теплом и солнцем. Температура воздуха прогреется до 31 градуса, в некоторых населенных пунктах области эта отметка дойдет до +36°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 20-22°С, днем 29-31°С.
- Температура морской воды 22-23°С.
- Атмосферное давление — 760 мм рт. ст.
- Влажность — 75%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков. Утром местами туман.
- Ветер восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 17-22°С, днем 29-34°С.
- На автодорогах области утром местами туман, видимость 200 –500м.
Погода в Украине
В субботу, 5 августа, в Украине ожидается экстремальная жара. В некоторых областях Украины пройдут грозовые дожди. Подробный прогноз погоды читайте в материале.