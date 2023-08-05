Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 5 августа.

Женщина охлаждается от жары. Фото: Новини.LIVE

Выходные порадуют одесситов теплом и солнцем. Температура воздуха прогреется до 31 градуса, в некоторых населенных пунктах области эта отметка дойдет до +36°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 20-22°С, днем ​​29-31°С.

Температура морской воды 22-23°С.

Атмосферное давление — 760 мм рт. ст.

Влажность — 75%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков. Утром местами туман.

Ветер восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 17-22°С, днем ​​29-34°С.

На автодорогах области утром местами туман, видимость 200 –500м.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В субботу, 5 августа, в Украине ожидается экстремальная жара. В некоторых областях Украины пройдут грозовые дожди. Подробный прогноз погоды читайте в материале.