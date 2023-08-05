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Одесскую область окутает жара: подробный прогноз погоды на сегодня

5 августа 2023 07:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 5 августа.
Женщина охлаждается от жары. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Выходные порадуют одесситов теплом и солнцем. Температура воздуха прогреется до 31 градуса, в некоторых населенных пунктах области эта отметка дойдет до +36°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 20-22°С, днем ​​29-31°С.
  • Температура морской воды 22-23°С.
  • Атмосферное давление — 760 мм рт. ст.
  • Влажность — 75%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков. Утром местами туман.
  • Ветер восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 17-22°С, днем ​​29-34°С.
  • На автодорогах области утром местами туман, видимость 200 –500м.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В субботу, 5 августа, в Украине ожидается экстремальная жара. В некоторых областях Украины пройдут грозовые дожди. Подробный прогноз погоды читайте в материале.

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