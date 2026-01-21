Одещина отримає генератори для автономного живлення

Генератор на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прифронтові громади, зокрема Одеська область, отримають додаткове обладнання для автономного енерго- та теплопостачання. Уряд виділив кошти на закупівлю потужних генераторів із резервного фонду держбюджету. Обладнання мають доставити вже найближчими тижнями.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Посилення Одещини

Кабінет Міністрів ухвалив рішення спрямувати 2,56 млрд гривень із резервного фонду державного бюджету на закупівлю генераторів великої потужності. Їх передадуть громадам Одещини та інших регіонів, які перебувають поблизу фронту або мають гостру потребу в резервному живленні. Частину обладнання також отримають населені пункти, де навантаження на енергосистему залишається критичним, зокрема Київ. Генератори першочергово спрямують на підприємства житлово-комунального господарства. Це дасть змогу забезпечити стабільну подачу світла й тепла у разі пошкодження енергетичної інфраструктури через обстріли.

Таке рішення має підвищити стійкість громад і допомогти людям пережити можливі аварійні відключення. За інформацією уряду, постачання обладнання очікується протягом кількох тижнів. У регіонах уже готуються до його встановлення та підключення, щоб у разі потреби генератори могли запрацювати без затримок.

Нагадаємо, ми повідомляли, що уряд має профінансувати підвищення зарплат соцпрацівникам. Також ми писали, що уряд незадоволений станом розподіленої генерації у Києві.