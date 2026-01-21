Видео
Україна
Видео

Одесчину усилят генераторами для света и тепла — что известно

Одесчину усилят генераторами для света и тепла — что известно

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 15:37
Одесская область получит генераторы для автономного питания
Генератор на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прифронтовые громады, в частности Одесская область, получат дополнительное оборудование для автономного энерго- и теплоснабжения. Правительство выделило средства на закупку мощных генераторов из резервного фонда госбюджета. Оборудование должны доставить уже в ближайшие недели.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Читайте также:

Усиление Одесской области

Кабинет Министров принял решение направить 2,56 млрд гривен из резервного фонда государственного бюджета на закупку генераторов большой мощности. Их передадут громадам Одесской области и других регионов, которые находятся вблизи фронта или остро нуждаются в резервном питании. Часть оборудования также получат населенные пункты, где нагрузка на энергосистему остается критической, в частности Киев. Генераторы в первую очередь направят на предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Это позволит обеспечить стабильную подачу света и тепла в случае повреждения энергетической инфраструктуры из-за обстрелов.

Такое решение должно повысить устойчивость громад и помочь людям пережить возможные аварийные отключения. По информации правительства, поставка оборудования ожидается в течение нескольких недель. В регионах уже готовятся к его установке и подключению, чтобы в случае необходимости генераторы могли заработать без задержек.

Напомним, мы сообщали, что правительство должно профинансировать повышение зарплат соцработникам. Также мы писали, что правительство недовольно состоянием распределенной генерации в Киеве.

Одесса Одесская область Новости Одессы генераторы отопление правительство
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
