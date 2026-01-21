Одесская область получит генераторы для автономного питания

Генератор на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прифронтовые громады, в частности Одесская область, получат дополнительное оборудование для автономного энерго- и теплоснабжения. Правительство выделило средства на закупку мощных генераторов из резервного фонда госбюджета. Оборудование должны доставить уже в ближайшие недели.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Усиление Одесской области

Кабинет Министров принял решение направить 2,56 млрд гривен из резервного фонда государственного бюджета на закупку генераторов большой мощности. Их передадут громадам Одесской области и других регионов, которые находятся вблизи фронта или остро нуждаются в резервном питании. Часть оборудования также получат населенные пункты, где нагрузка на энергосистему остается критической, в частности Киев. Генераторы в первую очередь направят на предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Это позволит обеспечить стабильную подачу света и тепла в случае повреждения энергетической инфраструктуры из-за обстрелов.

Такое решение должно повысить устойчивость громад и помочь людям пережить возможные аварийные отключения. По информации правительства, поставка оборудования ожидается в течение нескольких недель. В регионах уже готовятся к его установке и подключению, чтобы в случае необходимости генераторы могли заработать без задержек.

