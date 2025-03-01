Снігопад на Одещині

Сніг у місті. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Одесі та області на завтра, 2 березня. Очікується налипання мокрого снігу, що може ускладнити пересування містом та трасами. Через це оголошено жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Снігопад в Одесі

За даними синоптиків, протягом доби 2 березня в Одесі та Одеській області очікується налипання мокрого снігу. Опади можуть спричинити слизькість на дорогах і тротуарах, що ускладнить рух транспорту та пішоходів. Водіям рекомендують бути особливо уважними за кермом, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції, а пішоходам — носити взуття з неслизькою підошвою.

Травмпункти в Одесі

Усі міські травмпункти в Одесі працюють цілодобово без вихідних та надають пацієнтам з травмами всю необхідну медичну допомогу.

Також у травмпунктах за показаннями проводиться екстрена вакцинація від сказу при укусах тварин.

Адреси травмпунктів в Одесі:

Міська клінічна лікарня №1 — вул. М'ясоєдовська, 32, тел.: (048) 793 73 61;

Міська клінічна лікарня №10 — вул. Олексія, 61, тел.: (048) 705 91 03 (єдиний call-центр);

Міська клінічна лікарня №11 — вул. Ак. Воробйова, 5, тел.: (048) 793 23 85;

Міська лікарня №5 — Лідерсовський бул., 11, тел.: (048) 700 00 54;

КДЦ №29 — просп. Добровольського, 100, тел.: (048) 754 90 18.

Екстрена хірургічна допомога дітям надається цілодобово в обласній дитячій клінічній лікарні: вул. Ак. Воробйова, 3.

Нагадаємо, завтра майже по всій території України пройдуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Також ми писали, що, згідно з прогнозами синоптиків, перші дні весни в Україні будуть достатньо холодними та засніженими.