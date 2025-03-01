Снегопад в Одесской области

Снег в городе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Одессе и области на завтра, 2 марта. Ожидается налипание мокрого снега, что может осложнить передвижение по городу и трассам. В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Снегопад в Одессе

По данным синоптиков, в течение суток 2 марта в Одессе и Одесской области ожидается налипание мокрого снега. Осадки могут вызвать скользкость на дорогах и тротуарах, что затруднит движение транспорта и пешеходов. Водителям рекомендуют быть особенно внимательными за рулем, соблюдать безопасную скорость и дистанцию, а пешеходам — носить обувь с нескользкой подошвой.

Травмпункты в Одессе

Все городские травмпункты в Одессе работают круглосуточно без выходных и оказывают пациентам с травмами всю необходимую медицинскую помощь.

Также в травмпунктах по показаниям проводится экстренная вакцинация от бешенства при укусах животных.

Адреса травмпунктов в Одессе:

Городская клиническая больница №1 — ул. Мясоедовская, 32, тел.: (048) 793 73 61;

Городская клиническая больница №10 — ул. Алексеева, 61, тел.: (048) 705 91 03 (единый call-центр);

Городская клиническая больница №11 — ул. Ак. Воробьева, 5, тел.: (048) 793 23 85;

Городская больница №5 — Лидерсовский бул., 11, тел.: (048) 700 00 54;

КДЦ №29 — просп. Добровольского, 100, тел.: (048) 754 90 18.

Экстренная хирургическая помощь детям оказывается круглосуточно в областной детской клинической больнице: ул. Воробьева, 3.

Напомним, завтра почти по всей территории Украины пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Также мы писали, что, согласно прогнозам синоптиков, первые дни весны в Украине будут достаточно холодными и заснеженными.