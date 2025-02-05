Намагався демобілізуватись через суд в Одесі

Військові у прифронтовій зоні. Фото ілюстративне: Кореспондент.net

Чоловік подав до суду на свою військову частину через те, що командир не розглянув його рапорт про звільнення. Але навіть так демобілізуватись в нього не вийшло.

Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Службовець звернувся з рапортом до командира своєї частини, в якому просив його звільнити за станом здоров’я на підставі висновку військово-лікарської комісії. Проте його документи навіть не захотіли розглянути, що й стало приводом до судового позову.

Що вирішив суд

Суд визнав діяльність частини протиправною, проте позов чоловіка повністю не задовільнив. А саме визнав його придатним до військової служби за умови, що він буде проходити її не у підрозділах спеціального призначення, не на човнах та не у спецспорудах.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про суд над прикордонницею, яка сбила собаку. А також про оскарження в суді штрафу від ТЦК.