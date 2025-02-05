Пытался демобилизоваться через суд в Одессе

Одессит пытался демобилизоваться через суд — какое решение
Мужчина подал в суд на свою воинскую часть из-за того, что командир не рассмотрел его рапорт об увольнении. Но даже так демобилизоваться у него не получилось.
Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.
Подробности дела
Служащий обратился с рапортом к командиру своей части, в котором просил его уволить по состоянию здоровья, что подтверждало и заключение военно-врачебной комиссии. Однако его документы даже не захотели рассмотреть, что и стало поводом для судебного иска.
Что решил суд
Суд признал деятельность части противоправной, однако иск мужчины полностью не удовлетворил. А именно признал его годным к военной службе, при условии что он будет проходить ее не в подразделениях специального назначения, не на лодках и не в спецсооружениях.
Напомним, недавно мы писали о суде над пограничницей, которая сбила собаку. А также об обжаловании в суде штрафа от ТЦК.
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