В Одесі судили чоловіка, який не прийшов до ТЦК через хворобу брата

Одесит не пішов до ТЦК через брата — що вирішив суд
Мешканець Одеси відмовився від мобілізації, бо буцімто мав доглядати хворого брата. Але довести у суді, що родич дійсно потребує допомоги, він не зміг.
Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Суворовського районного суду.
Подробиці справи
Підсудний пройшов ВЛК і отримав під підпис повістку. Але у призначений час до ТЦК не прибув і причини неявки не повідомив. У суді чоловік розповів, що не міг залишити рідного брата, який переніс інсульт. Втім, жодних документів, які б підтверджували хворобу і необхідність догляду, він не надав.
Вирок суду
Суддя взяв до уваги, що обвинувачений визнав свою провину й раніше не мав проблем із законом. Тому три роки ув'язнення йому замінили двома роками іспитового строку.
Нагадаємо, у Житомирі судили чоловіка, який не прийшов до ТЦК, бо в нього боліли зуби, а на Сумщині військовозобов'язаний проігнорував повістку, бо проспав.
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