В Одесі судили чоловіка, який не прийшов до ТЦК через хворобу брата

Призовники у ТЦК. Фото: ілюстративне/Житомир.Інфо

Мешканець Одеси відмовився від мобілізації, бо буцімто мав доглядати хворого брата. Але довести у суді, що родич дійсно потребує допомоги, він не зміг.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Суворовського районного суду.

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Подробиці справи

Підсудний пройшов ВЛК і отримав під підпис повістку. Але у призначений час до ТЦК не прибув і причини неявки не повідомив. У суді чоловік розповів, що не міг залишити рідного брата, який переніс інсульт. Втім, жодних документів, які б підтверджували хворобу і необхідність догляду, він не надав.

Вирок суду

Суддя взяв до уваги, що обвинувачений визнав свою провину й раніше не мав проблем із законом. Тому три роки ув'язнення йому замінили двома роками іспитового строку.

Нагадаємо, у Житомирі судили чоловіка, який не прийшов до ТЦК, бо в нього боліли зуби, а на Сумщині військовозобов'язаний проігнорував повістку, бо проспав.