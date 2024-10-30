В Одессе судили мужчину, который не пришел в ТЦК из-за болезни брата

Призывники в ТЦК. Фото: иллюстративное/Житомир.Инфо

Житель Одессы отказался от мобилизации, потому что якобы должен был ухаживать за больным братом. Но доказать в суде, что родственник действительно нуждается в помощи, он не смог.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Суворовского районного суда.

Читайте также:

Подробности дела

Подсудимый прошел ВЛК и получил под подпись повестку. Но в назначенное время в ТЦК не прибыл, и причин неявки не сообщил. В суде мужчина рассказал, что не мог оставить родного брата, перенесшего инсульт. Впрочем, никаких документов, подтверждающих болезнь и необходимость ухода, он не предоставил.

Приговор суда

Судья принял во внимание, что обвиняемый признал свою вину и раньше не имел проблем с законом. Потому три года заключения ему заменили двумя годами испытательного срока.

Напомним, в Житомире судили мужчину, который не пришел в ТЦК, потому что у него болели зубы, а на Сумщине военнообязанный проигнорировал повестку, потому что проспал.