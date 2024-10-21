Одесит став чемпіоном Європи з боксу

Боксер Джамал Кулієв. Фото: Федерація боксу України

Одесит Джамал Кулієв здобув "золото" на чемпіонаті Європи з боксу (U-23), який проходив у болгарській столиці Софії. Спортсмен показав кращий результат у ваговій категорії до 75 кілограмів.

Про це повідомили у Федерації боксу України.

Читайте також:

Шлях до перемоги

У фінальному поєдинку одесит здолав болгарського боксера Вільяма Чолова, який вважався фаворитом змагань. До цього Джамал Кулієв здобув перемогу над шотландцем Аланом Перрі

Що відомо про боксера

Джамалу Кулієву — 20 років. Він є майстром спорту міжнародного класу. Підготували спортсмена заслужений тренер України Нуреддін Алібейлі та заслужений працівник фізкультури та спорту України Азер Мустафаєв.

Нагадаємо, усього п'ятеро українських спортсменів виграли золоті медалі на чемпіонаті Європи з боксу.

Також стало відомо, що Василь Ломаченко може завершити спортивну кар'єру.