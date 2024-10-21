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Одесит підкорив Європу — результати чемпіонату з боксу

21 жовтня 2024 18:53
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одесит став чемпіоном Європи з боксу
Боксер Джамал Кулієв. Фото: Федерація боксу України
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Одесит Джамал Кулієв здобув "золото" на чемпіонаті Європи з боксу (U-23), який проходив у болгарській столиці Софії. Спортсмен показав кращий результат у ваговій категорії до 75 кілограмів.

Про це повідомили у Федерації боксу України.

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У фінальному поєдинку одесит здолав болгарського боксера Вільяма Чолова, який вважався фаворитом змагань. До цього Джамал Кулієв здобув перемогу над шотландцем Аланом Перрі 

Що відомо про боксера

Джамалу Кулієву — 20 років. Він є майстром спорту міжнародного класу. Підготували спортсмена заслужений тренер України Нуреддін Алібейлі та заслужений працівник фізкультури та спорту України Азер Мустафаєв. 

Нагадаємо, усього п'ятеро українських спортсменів виграли золоті медалі на чемпіонаті Європи з боксу. 

Також стало відомо, що Василь Ломаченко може завершити спортивну кар'єру.

бокс спорт Одеса чемпіон українські боксери

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