Одессит стал чемпионом Европы по боксу

Боксёр Джамал Кулиев. Фото: Федерация бокса Украины

Одессит Джамал Кулиев завоевал "золото" на чемпионате Европы по боксу (U-23), который проходил в болгарской столице Софии. Спортсмен показал лучший результат в весовой категории до 75 кг.

Об этом сообщили в Федерации бокса Украины.

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Путь к победе

В финальном поединке одессит одолел болгарского боксера Уильяма Чолова, считавшегося фаворитом соревнований. До этого Джамал Кулиев одержал победу над шотландцем Аланом Перри

Что известно о боксере

Джамалу Кулиеву — 20 лет. Он мастер спорта международного класса. Подготовили спортсмена заслуженный тренер Украины Нуреддин Алибейли и заслуженный работник физкультуры и спорта Азер Мустафаев.

Напомним, всего пять украинских спортсменов выиграли золотые медали на чемпионате Европы по боксу.

Также стало известно, что Василий Ломаченко может завершить спортивную карьеру.