Одессит стал чемпионом Европы по боксу

Одессит покорил Европу — результаты чемпионата по боксу
Одессит Джамал Кулиев завоевал "золото" на чемпионате Европы по боксу (U-23), который проходил в болгарской столице Софии. Спортсмен показал лучший результат в весовой категории до 75 кг.
Об этом сообщили в Федерации бокса Украины.
Путь к победе
В финальном поединке одессит одолел болгарского боксера Уильяма Чолова, считавшегося фаворитом соревнований. До этого Джамал Кулиев одержал победу над шотландцем Аланом Перри
Что известно о боксере
Джамалу Кулиеву — 20 лет. Он мастер спорта международного класса. Подготовили спортсмена заслуженный тренер Украины Нуреддин Алибейли и заслуженный работник физкультуры и спорта Азер Мустафаев.
Напомним, всего пять украинских спортсменов выиграли золотые медали на чемпионате Европы по боксу.
Также стало известно, что Василий Ломаченко может завершить спортивную карьеру.
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