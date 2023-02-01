Тепер Київстар має розкрити дані порушника — одесит подав позов за використання його фото у Facebook

Одесит подав позов за використання його фото у Facebook: суд зобов'язав "Київстар" знайти порушника
Житель Одеси подав до суду за використання його фото у Facebook іншою особою без дозволу. Суд зобов'язав "Київстар" та Meta розкрити дані порушника.
Про це йдеться у клопотанні Київського районного суду Одеси.
-
Данілов різко відповів на пропозицію Грузії провести переговори з рф
-
Ще один голкіпер київського "Динамо" отримав травму: хто встане на ворота
-
Топ-10 кіноляпів, які не помітили відомі режисери
-
Чорний ринок тютюну обвалився після рекордних показників: що придумали податківці
-
В Італії суд дозволив дітям не хотіти візитів з бабусями і дідусями
-
У Чернігівській області ворожа міна потрапила до льоху приватного будинку: загинули люди
-
Від преміум-хати в Києві до камери в СІЗО: на скільки років можуть сісти скандальні секс-блогери
-
ФБР розпочало обшуки у будинку Байдена: що сталося
-
У Луганській області окупанти змушують віддавати дітей до "кадетського" корпусу, — Генштаб
-
Емоції міста: не надто зимовий, але ще не весняний Київ очима Новини.LIVE
Що відомо
Громадянин подав позов, у якому вимагає 100 тис. грн компенсації за моральну шкоду. Окрім цього, його адвокат подав клопотання — потребувати у "Київстар" та американської Meta приватні дані особи, яка поширила світлину.
24 січня суд схвалив клопотання і тепер вимагає від "Київстару" у разі наявності прізвище, ім'я, по батькові, місце реєстрації/проживання, номер телефону та копію паспорта відповідача. Meta ж має надати ідентифікаційні дані (електронна пошта, номер телефону тощо), які були використані для реєстрації, та IP-адреси, з яких входили на сторінку користувача мережі.
Нагадаємо, у Великій Британії жінка подала до суду на Facebook. Позивачка вважає, що компанія Meta нехтує правом виступати проти збору її особистих даних.
Також напередодні ми писали, що на компанію Apple подали до суду через збирання даних користувачів без їх попереднього дозволу. Позивач заявляє, що компанія могла сама збирати дані клієнтів за допомогою застосунків Apple, навіть якщо їх клієнти змінили свої налаштування відстеження.