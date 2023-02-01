Теперь Киевстар должен раскрыть данные нарушителя — одессит подал иск за использование его фото в Facebook

Мужчина выиграл суд

Житель Одессы подал в суд за использование его фото в Facebook другим лицом без разрешения. Суд обязал "Киевстар" и Meta раскрыть данные нарушителя.

Об этом говорится в ходатайстве Киевского районного суда Одессы.

Что известно

Гражданин подал иск, в котором требует 100 тыс. грн компенсации за моральный ущерб. Кроме этого, его адвокат подал ходатайство — потребовать от "Киевстара" и американской Meta частные данные лица, распространившего фотографию.

24 января суд одобрил ходатайство и теперь требует от "Киевстара" в случае наличия фамилии, имени, отчества, места регистрации/проживания, номера телефона и копии паспорта ответчика. Meta должна предоставить идентификационные данные (электронная почта, номер телефона и т.д.), которые были использованы для регистрации, и IP-адреса, с которых входили на страницу пользователя сети.

Напомним, в Великобритании женщина подала в суд на Facebook. Истец считает, что компания Meta пренебрегает правом выступать против сбора ее личных данных.

Также накануне мы писали, что на компанию Apple подали в суд из-за сбора данных пользователей без их предварительного разрешения. Истец заявляет, что компания могла сама собирать данные клиентов с помощью приложений Apple, даже если их клиенты изменили свои настройки отслеживания.