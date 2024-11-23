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Одесит самовільно залишив військову частину — що вирішив суд

23 листопада 2024 21:30
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Суд в Одесі звільнив військовослужбовця від кримінальної відповідальності
Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Київський районний суд міста Одеси ухвалив рішення про звільнення військовослужбовця, підозрюваного у самовільному залишенні місця служби, від кримінальної відповідальності. Суд врахував обставини справи та добровільне повернення підозрюваного до виконання військових обов’язків.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, підозрюваний залишив військову частину у травні 2024 року та не повернувся до служби до жовтня. Після добровільного прибуття до слідчого відділу ДБР, військовослужбовець висловив готовність продовжити службу. Командир військової частини надав письмову згоду на його повернення.

Що вирішив суд

Прокурор клопотав про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності, враховуючи добровільне повернення до служби та відсутність попередніх порушень. Суд ухвалив задовольнити клопотання, закрити кримінальне провадження та зобов’язав підозрюваного протягом 72 годин повернутися до військової частини.

Нагадаємо, на Одещині строкового військовослужбовця Державної прикордонної служби України, звинувачено у симуляції психічного розладу, ухиленні від військової служби та насильстві над начальником. Також у Хмельницькій області чоловік проігнорував бойову повістку, бо не курсували автобуси.

Одеса Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси військовослужбовці судові рішення

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