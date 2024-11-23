Суд в Одессе уволил военнослужащего от уголовной ответственности

Судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

Киевский районный суд города Одессы принял решение об освобождении военнослужащего, подозреваемого в самовольном уходе с места службы, от уголовной ответственности. Суд учел обстоятельства дела и добровольное возвращение подозреваемого к исполнению военных обязанностей.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Детали дела

Согласно материалам дела, подозреваемый покинул военную часть в мае 2024 года и не вернулся в службу до октября. После добровольного прибытия в следственный отдел ДБР военнослужащий выразил готовность продолжить службу. Командир воинской части дал письменное согласие на его возвращение.

Что решил суд

Прокурор ходатайствовал об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности, учитывая добровольный возврат к службе и отсутствие предварительных нарушений. Суд принял решение удовлетворить ходатайство, закрыть уголовное производство и обязал подозреваемого в течение 72 часов вернуться в воинскую часть.

Напомним, в Одесской области срочный военнослужащий Государственной пограничной службы Украины обвинен в симуляции психического расстройства, уклонении от военной службы и насилии над начальником. Также в Хмельницкой области мужчина проигнорировал боевую повестку, потому что не курсировали автобусы.