Одесит Сергій Гнездилов повертається до ЗСУ — подробиці

Військовослужбовець 56 Маріупольської ОМБ Сергій Гнезділов. Сергій Гнезділов/Facebook

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Військовий з Одеси Сергій Гнезділов, який у вересні минулого року публічно оголосив що іде в СЗЧ, повертається до лав ЗСУ. Чоловіка випустили з-під варти, а кримінальне провадження закрили.

Про це повідомляє "Суспільне Одеса".

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Чому вирішив повернутися

Прокуратур просив для Сергія Гнезділова 12 років позбавлення волі, хоча сам військовий вважає, що це у 2,5 більше, аніж мало б бути. Але за клопотанням сторони захисту, чоловіка звільнили від кримінальної відповідальності за умови що протягом трьох днів він повернеться на службу й буде оператором безпілотників. Така ситуація можлива тільки після першого самовільного залишання частини.

"Справа йде в напрямку не "посадити Гнезділова за злочин, який він вчинив". А справа йде в напрямку "посадити Сергія за те, що він не вчинив, але щоб показати всій країні, що ми можемо". Цього допустити ми точно не могли, тому було прийнято рішення повертатися", — заявив військовослужбовець Сергій Гнезділов.

Чим відомий Сергій Гнезділов

Сергій Гнезділов народився у місті Вилкове на Одещині. У 2019 році він пішов добровольцем до Збройних сил України, брав участь у боях у Донецькій області. Також він відомий як засновник фестивалю сучасної української культури "ВиделкаFest". Публічним походом в СЗЧ службовець хотів привернути увагу до потреби встановлення термінів служби для мобілізованих. На початку жовтня його затримали.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового з Одеси який підпалив авто на замовлення. А також про побиття службовця із протезом.