Військовий з Одеси підплив авто за гроші.

Машина горить на стоянці. Фото: ілюстративне/sportishka

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Військовий з Одеси на замовлення підпалив автомобіль у Чорноморську. Чоловік визнав свою провину, проте суд вирішив покарати його за всією суворістю закону.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Чоловік за гроші погодився підпалити автомобіль марки TOYOTA моделі AURIS. Зловмисник знайшов потрібну йому машину на території паркувального майданчика біля будинку потерпілого. Після чого військовий підпалив заздалегідь підготовлену пластикову каністру з бензином, розмішаного з двома пляшками розпалювача, та кинув її на лобове скло транспортного засобу.

Яке покарання отримав

Військовому висунули звинувачення за ч. 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає покарання три роки позбавлення волі, але суд замінив його на арешт строком на 6 місяців з утриманням на гауптвахті. Крім того, чоловік має виплатити потерпілому компенсацію у розмірі 435 785 гривень за пошкоджене майно та 29 624 гривні державі за судові витрати.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вирок військовому, який займався браконьєрством. А також про чоловіка, який за гроші продавав інвалідність.