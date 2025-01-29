Військовослужбовець наловив риби на 121 тисячу гривень — вирок

Риба виловлена сітками. Фото: Ілюстроване/0462.ua

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Військовослужбовця з Миколаївської області викрили на незаконному вилові риби на суму понад 121 тисячу гривень. Свою провину чоловік визнав і покаявся у скоєному, суд це врахував під час винесення вироку.

Про це Новини.LIVE довідалися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Незаконна рибалка

Військовослужбовець у відпустці вирішив порибалити в Бузькому лимані. Як знаряддя для вилову вибрав заборонену мережу, яку розставив поблизу села Стара Богданівка Миколаївського району. Улов вийшов хорошим його навіть оцінили риб інспектори — 46 кефалі вартістю 77 418 гривень та 28 особин тарані вартістю — 43 792 гривні. Таким чином, загальна вартість завданих збитків склала 121 тисяча гривень. Дії військовослужбовця були інкриміновані як браконьєрство.

"Рибним запасам України було завдано суттєвої шкоди і такі дії неминуче вплинуть на якість відтворення популяції зазначеного виду водних біоресурсів у Бузькому лимані", — йдеться у матеріалах справи.

Що вирішив суд

Військовослужбовець повністю визнав свою провину та щиро покаявся, завдяки чому йому призначили лише штраф у розмірі 17 тисяч гривень. При цьому вилов дозволили забрати.

Нагадаємо, ми також писали, що суд виніс рішення щодо чоловіка з діагнозом олігофренія за неявку до ТЦК. А також, що на кордоні з Україною затримали громадянина Швейцарії, який хотів провезти до Одеси канабіс.