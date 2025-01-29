Намагався провезти канабіс в Україну – вирок

Молоток судді. Фото ілюстративне: freepik.com

Громадянин Швейцарії вирішив із пакетиком канабісу заїхати в Україну з боку Молдови, проте план не спрацював. Працівники митниці знайшли заборонену речовину та затримали іноземця. Суд врахував каяття горе-перевізника й оштрафував його на чотири тисячі доларів.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Швейцарець придбав у невстановленому слідством місці 11,65 грама канабісу та на мотоциклі марки SUZUKI DL650A вирушив до України. Прикордонники пункту пропуску "Рені — Джурджулешти", обшукавши чоловіка, знайшли заборонену речовину у двох зіп-пакетах і металевий контейнер. Усе це іноземець приховав від митного контролю серед особистих речей.

Вирок суду

Чоловік зізнався у правопорушенні, однак наголосив на тому, що провіз канабіс не з метою збуту. Суд скористався 69-ю статею КК України, яка у певних випадках дозволяє призначити більш м'яке покарання, ніж те, що передбачено законом, та оштрафував швейцарця на 171 тисячу гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, якого затримали в Одесі з вибухівкою та гранатами, та про молодика, який зарізав власного батька.