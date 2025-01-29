Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Швейцарець хотів провезти до Одеси наркотик — як його покарав суд arrow

Швейцарець хотів провезти до Одеси наркотик — як його покарав суд

29 січня 2025 10:45
Чекарьова Марія - редактор
Намагався провезти канабіс в Україну – вирок
Молоток судді. Фото ілюстративне: freepik.com
Чекарьова Марія - редактор

Громадянин Швейцарії вирішив із пакетиком канабісу заїхати в Україну з боку Молдови, проте план не спрацював. Працівники митниці знайшли заборонену речовину та затримали іноземця. Суд врахував каяття горе-перевізника й оштрафував його на чотири тисячі доларів.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Читайте також:

Подробиці справи

Швейцарець придбав у невстановленому слідством місці 11,65 грама канабісу та на мотоциклі марки SUZUKI DL650A вирушив до України. Прикордонники пункту пропуску "Рені — Джурджулешти", обшукавши чоловіка, знайшли заборонену речовину у двох зіп-пакетах і металевий контейнер. Усе це іноземець приховав від митного контролю серед особистих речей.

Вирок суду

Чоловік зізнався у правопорушенні, однак наголосив на тому, що провіз канабіс не з метою збуту. Суд скористався 69-ю статею КК України, яка у певних випадках дозволяє призначити більш м'яке покарання, ніж те, що передбачено законом, та оштрафував швейцарця на 171 тисячу гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, якого затримали в Одесі з вибухівкою та гранатами, та про молодика, який зарізав власного батька.

Молдова суд наркотики Швейцарія прикордонники судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

11:06 Критичним підприємствам подовжили термін на перебронювання

11:03 В Україні стартувала нова допомога для ВПО — що треба знати

11:02 Допомога військовим — які одноразові виплати надають у 2025 році

10:45 Швейцарець хотів провезти до Одеси наркотик — як його покарав суд

10:38 Завищила ціну на проєкт укриття — посадовиця отримала підозру

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:32 У Києві загорівся елітний спорткомплекс Tsarsky

10:25 Бій під Крутами — як українська молодь стала символом боротьби

10:24 Стало відомо, чи буде в пакеті санкцій заборона російського СПГ

10:21 Високі відсотки, обман і тиск — що треба знати про мікрокредити

10:19 Іспанія анонсувала допомогу Україні — куди підуть кошти

11:03 В Україні стартувала нова допомога для ВПО — що треба знати

11:02 Допомога військовим — які одноразові виплати надають у 2025 році

10:45 Швейцарець хотів провезти до Одеси наркотик — як його покарав суд

10:38 Завищила ціну на проєкт укриття — посадовиця отримала підозру

10:32 У Києві загорівся елітний спорткомплекс Tsarsky

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:25 Бій під Крутами — як українська молодь стала символом боротьби

10:24 Стало відомо, чи буде в пакеті санкцій заборона російського СПГ

10:21 Високі відсотки, обман і тиск — що треба знати про мікрокредити

10:19 Іспанія анонсувала допомогу Україні — куди підуть кошти

10:15 Тисячі одеситів без електроенергії — адреси відключень світла

06:40 Оновилися тарифи на алюміній — ціни на кольоровий метал у січні

28 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт міді — вартість кольорових металів у січні

06:25 Виробництво чипів в Україні — наскільки реально та які є проблеми

05:45 Ці цифри засмутять — які мінімальні пенсії в Україні та ЄС

27 січня 2025

06:40 Оновлені ціни на чормет — скільки коштує брухт в Україні

26 січня 2025

06:40 Нові ціни на золото — ломбарди підняли тарифи

25 січня 2025

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

Text

11:06 Критичним підприємствам подовжили термін на перебронювання

Text

08:00 Терміновий наказ Зеленського щодо США, — ефір Ранок.LIVE

Text

06:30 Дві третини військових ТЦК придатні до служби, — заява нардепа

Text

05:06 В Україні можуть запровадити покарання для ТЦК та ВЛК, — Яцик

28 січня 2025
Text

17:50 Рішення Макрона щодо України і новий формат ВЛК — ефір Вечір.LIVE

Text

16:59 Чи інклюзивний Київ — соціальний експеримент від Новини.LIVE

Text

14:19 Юрист відповів, де в Україні найбільше процвітає корупція

Text

13:08 Військовий прокоментував кадрові зміни в ОСУВ "Хортиця"

Text

13:01 США скасували допомогу українцям, — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

10:52 Воювати мають всі — військовий висловився щодо мобілізації

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати