Задержание в Одессе - мужчина продавал взрывоопасные предметы

Задержан мужчина, торговавший взрывчаткой в Одессе. Фото иллюстративное: Нацполиция

Полиция задержала 57-летнего одессита задержали при попытке продать опасные боевые припасы. У него изъяли гранаты, тротиловые шашки и другие взрывчатые вещества. Подозреваемому грозит до семи лет заключения.

Об этом во вторник, 28 января, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Порушник на одной из улиц города передал клиенту 17 корпусов гранат различной модификации и две рукоятки для них. Кроме того, 15 запалов, три тротиловые шашки общим весом 1000 граммов и промышленную зажигательную трубку.

Изъятые гранаты у мужчины. Фото: Нацполиция

Полицейская составляет протокол. Фото: Нацполиция

Все изъятые предметы, которые являются боевыми припасами и взрывными устройствами, направлены на экспертизу. Правоохранители также выясняют их происхождение.

Какое наказание грозит за торговлю оружием

Полицейские открыли дело по факту "Незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы. Сейчас суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 240 грн.

Напомним, недавно в Одесской области пенсионер подорвался на гранате. Также мы сообщали, что в Одессе сотрудник ТЦК брал взятку за временные повестки.