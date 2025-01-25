На Одещині на гранаті підірвався пенсіонер — нові деталі

Вибух на Одещині — пенсіонер підірвався на гранаті
У селі на Одещині 64-річний місцевий житель загинув внаслідок вибуху гранати. Поліція з'ясовує, як боєприпас опинився у чоловіка та за яких обставин стався вибух.
Про це у суботу, 25 січня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.
Вибух у Білгород-Дністровському районі
За інформацією поліції, вчора, 24 січня, близько 16:00, у Шабівській громаді Одеської області пролунав вибух. Попередньо встановлено, що 64-річний місцевий житель з необережності активував гранату, що спричинило його миттєву загибель.
"Наразі встановлюються всі обставини інциденту, зокрема джерело походження вибухонебезпечного предмета. Слідство ведеться за статтями 263 та 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок", — повідомили у поліції.
На місці події працювали слідчі та вибухотехніки. Фрагменти боєприпасу вилучили та направили на експертне дослідження для визначення його типу. Тіло загиблого відправили на судово-медичну експертизу.
Правоохоронці закликають громадян повідомляти про знайдені боєприпаси та бути обережними з будь-якими підозрілими предметами.
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