Прикордонний контроль на Одещині — нові правила виїзду

Прикордонник з автоматом. Фото ілюстративне: ДПСУ

На українсько-молдовському кордоні посилюють контроль. Через кожні 15-20 метрів чергують військовослужбовці, а для перетину кордону потрібні чітко визначені підстави.

Про це ексклюзивно журналістам Новини.LIVE розповів одеський адвокат Олексій Шалару.

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Контроль за виїздом за кордон посилено

За його словами, на трасі Одеса-Рені на під'їзді до кордону з Молдовою встановили контрольні пункти буквально через кожні 15-20 метрів. Ба більше, на місці вже почали зводити загородження, а частина території перекопана.

"Рів викопали. Це черговий спосіб запобігти незаконному перетину кордону. Це виглядає так, ніби ресурсів на фронті достатньо, і вони знаходяться для того, щоб охороняти кордон", — додав він.

Хто може виїхати за кордон

Олексій Шалару зазначив, що, наприклад, аби в'їхати до Білгород-Дністровського району чи Ізмаїла, громадянину потрібен дозвіл від прикордонників або реєстрація у цьому регіоні. Також без вищезгаданого документа не пропускають навіть студентів.

"Ці категорії перевіряють ретельно, без відповідних документів шансів перетнути кордон чи навіть поїхати до Ізмаїлу немає" — зазначив Шалару.

Нагадаємо, Олексій Шалару розповів, що прикордонники не дозволяють виїзд за кордон громадянам із подвійним громадянством. Також ми писали, що на Одещині суд визнав військовозобов'язаного винним у навмисному ухиленні від військового обліку.