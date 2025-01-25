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Рвы и забор — на Одесчине усиливают пограничный контроль

25 января 2025 11:28
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Пограничный контроль в Одесской области - новые правила выезда
Пограничник с автоматом. Фото иллюстративное: ГПСУ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На границе с Молдовой усиливают контроль. Через каждые 15-20 метров дежурят военнослужащие, а для пересечения границы нужны четко определенные основания.

Об этом эксклюзивно журналистам Новини.LIVE рассказал одесский адвокат Алексей Шалару.

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По его словам, на трассе Одесса-Рени на под'езде к границе с Молдовой установили контрольные пункты буквально через каждые 15-20 метров. Более того, на месте уже начали возводить заграждения, а часть территории перекопана.

"Ров выкопали. Это очередной способ предотвратить незаконное пересечение границы. Это выглядит так, будто ресурсов на фронте достаточно, и они находятся для того, чтобы охранять границу", — добавил он.

Кто может выехать за границу

Алексей Шалару отметил, что, например, чтобы въехать в Белгород-Днестровский район или Измаил, гражданину нужно разрешение от пограничников или регистрация в этом регионе. Также без вышеупомянутого документа не пропускают даже студентов.

"Эти категории проверяют тщательно, без соответствующих документов шансов пересечь границу или даже поехать в Измаил нет" — отметил Шалару.

Напомним, Алексей Шалару рассказал, что пограничники не позволяют выезд за границу гражданам с двойным гражданством. Также мы писали, что в Одесской области суд признал военнообязанного виновным в умышленном уклонении от воинского учета.

Одесса Одесская область военные Новости Одессы ГПСУ выезд за границу

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