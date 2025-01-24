Мінімальний штраф на ухилення від мобілізації: суд Одеської області виніс рішення

Суддя виносить вирок. Фото: FreePick

Суд визнав військовозобов'язаного винним у навмисному ухиленні від військового обліку, за що він отримав штраф у розмірі 6800 гривень. Порушник свідомо не прибув до територіального центру комплектування для проходження медичної комісії, хоча був офіційно попереджений про обов’язок це зробити.

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Деталі справи

Зі справи відомо, що чоловік не лише відмовився отримати письмове попередження, але й проігнорував виклик до суду. Попри усне оголошення змісту повістки, обвинувачений проігнорував свої зобов’язання, порушивши закон "Про військовий обов’язок і військову службу".

Під час досудового розслідування підозрюваний визнав свою вину, погодився з усіма обставинами справи та добровільно надав згоду на розгляд справи у спрощеному порядку без судового засідання. Суд, враховуючи його щире каяття та сприяння розслідуванню, призначив покарання у вигляді штрафу.

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