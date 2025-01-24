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Уклонение от службы за 6800 гривен — решение суда Одесчины

24 января 2025 22:22
Рвачова Анастасия - редактор
Минимальный штраф на уклонение от мобилизации: суд Одесской области вынес решение
Судья выносит приговор. Фото: FreePick
Рвачова Анастасия - редактор

Суд признал военнообязанного виновным в умышленном уклонении от воинского учета, за что он получил штраф в размере 6800 гривен. Преступник сознательно не прибыл в территориальный центр комплектования для прохождения медицинской комиссии, хотя был официально предупрежден об обязанности это сделать.

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Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Любашевского районного суда Одесской области.

Детали дела

Из дела известно, что мужчина не только отказался получить письменное предупреждение, но и проигнорировал вызов в суд. Несмотря на устное объявление содержания повестки, обвиняемый проигнорировал свои обязательства, нарушив закон "О воинской обязанности и военной службе".

В ходе досудебного расследования подозреваемый признал свою вину, согласился со всеми обстоятельствами дела и добровольно дал согласие на рассмотрение дела в упрощенном порядке без судебного заседания. Суд, учитывая его искреннее раскаяние и содействие расследованию, назначил наказание в виде штрафа.

Ранее мы писали, что в Одесской области правоохранители задержали женщину, которая организовывала получение водительских прав за взятки.

Также на Львовщине женщина пыталась обменять поддельное водительское удостоверение в сервисном центре МВД.

Одесса суд Одесская область Криминал мобилизация війна

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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