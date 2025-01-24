Минимальный штраф на уклонение от мобилизации: суд Одесской области вынес решение

Уклонение от службы за 6800 гривен — решение суда Одесчины
Суд признал военнообязанного виновным в умышленном уклонении от воинского учета, за что он получил штраф в размере 6800 гривен. Преступник сознательно не прибыл в территориальный центр комплектования для прохождения медицинской комиссии, хотя был официально предупрежден об обязанности это сделать.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Любашевского районного суда Одесской области.
Детали дела
Из дела известно, что мужчина не только отказался получить письменное предупреждение, но и проигнорировал вызов в суд. Несмотря на устное объявление содержания повестки, обвиняемый проигнорировал свои обязательства, нарушив закон "О воинской обязанности и военной службе".
В ходе досудебного расследования подозреваемый признал свою вину, согласился со всеми обстоятельствами дела и добровольно дал согласие на рассмотрение дела в упрощенном порядке без судебного заседания. Суд, учитывая его искреннее раскаяние и содействие расследованию, назначил наказание в виде штрафа.
Ранее мы писали, что в Одесской области правоохранители задержали женщину, которая организовывала получение водительских прав за взятки.
Также на Львовщине женщина пыталась обменять поддельное водительское удостоверение в сервисном центре МВД.
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