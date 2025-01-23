Перетин кордону з подвійним громадянством: що чекає на українців

Людина тримає два паспорти в руках. Фото: УНІАН

В Україні дедалі частіше фіксують випадки, коли прикордонники не дозволяють виїзд за кордон громадянам із подвійним громадянством. Такі ситуації залишаються на розсуд прикордонників і часто супроводжуються відмовами без чітких юридичних пояснень.

Про це ексклюзивно журналістам Новини.LIVE розповів одеський адвокат Олексій Шалару.

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У чому причина

За його словами, це питання регулюється негласними вказівками, що створює простір для суб'єктивних рішень.

"Зараз є негласна вказівка: якщо це громадянин України і він має друге громадянство, його можуть не випустити. Важливо, що юридично така особа все одно вважається громадянином України, і це стає підставою для відмови у виїзді", — пояснює юрист.

Також він додає, що у разі офіційної відмови прикордонники видають письмовий документ, на основі якого громадянин може звернутися до відповідних державних органів або суду. Однак зазначає, що процедура оскарження може затягнутися на місяці.

"Звернення до суду може зайняти від трьох місяців до року, якщо справа доходить до апеляції. А суди в нас зараз дуже перевантажені, просто рук не вистачає", — додає Олексій Шалару.

Варто сказати, що сьогодні багато людей вимушені відмовлятися від українського громадянства. Особливо це стосується тих, хто протягом тривалого часу проживає закордоном. Для цього потрібно подати відповідну заяву до органів, які видавали паспорт, або до посольства, якщо особа перебуває за кордоном. Однак навіть за наявності таких документів остаточне рішення щодо виїзду за кордон приймається індивідуально.

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