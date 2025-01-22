Військовий з Одещини пішов у СЗЧ — що вирішив суд

Військовий у кайданках. Фото ілюстративне: УНІАН

Суд Одеської області визнав матроса винним у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану. Обвинувачений не з’явився на службу та понад рік ухилявся від виконання обов’язків.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Саратського районного суду.

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Деталі справи

Військовослужбовець був мобілізований у лютому 2022 року та призначений водієм гранатометного відділення морської піхоти. У липні 2022 року, не отримавши дозволу командування, він покинув частину після шикування, посилаючись на незадоволення переведенням до іншого підрозділу. Замість виконання службових обов’язків він перебував удома до листопада 2023 року.

Суд врахував, що обвинувачений повністю визнав вину, розкаявся та з’явився із зізнанням. Крім того, раніше він не мав судимостей, був посереднім у виконанні службових обов’язків, але схильний до вживання алкоголю. За час служби брав участь у бойових діях.

Який вирок виніс суд

На момент затримання в грудні 2024 року суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Згідно з рішенням, строк ув’язнення буде рахуватися з моменту затримання. Суд не виявив обставин для пом’якшення покарання, враховуючи тяжкість злочину та умови воєнного стану.

Нагадаємо, у Києві затримали людей, які готували вбивство заступника Ляшка.

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