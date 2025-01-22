Военный из Одесской области ушел в СВЧ - что решил суд

Военный в наручниках. Фото иллюстративное: УНИАН

Суд Одесской области признал матроса виновным в самовольном оставлении воинской части в условиях военного положения. Обвиняемый не явился на службу и более года уклонялся от выполнения обязанностей.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Саратского районного суда.

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Детали дела

Военнослужащий был мобилизован в феврале 2022 года и назначен водителем гранатометного отделения морской пехоты. В июле 2022 года, не получив разрешения командования, он покинул часть после построения, ссылаясь на недовольство переводом в другое подразделение. Вместо выполнения служебных обязанностей он находился дома до ноября 2023 года.

Суд учел, что обвиняемый полностью признал вину, раскаялся и явился с признанием. Кроме того, ранее он не имел судимостей, был посредственным в выполнении служебных обязанностей, но склонен к употреблению алкоголя. За время службы участвовал в боевых действиях.

Какой приговор вынес суд

На момент задержания в декабре 2024 года суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Согласно решению, срок заключения будет считаться с момента задержания. Суд не выявил обстоятельств для смягчения наказания, учитывая тяжесть преступления и условия военного положения.

Напомним, в Киеве задержали людей, которые готовили убийство заместителя Ляшко.

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