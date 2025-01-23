Пересечение границы с двойным гражданством: что ждет украинцев

Граждан Украины со вторым паспортом могут не выпустить за границу
В Украине все чаще фиксируют случаи, когда пограничники не разрешают выезд за границу гражданам с двойным гражданством. Такие ситуации остаются на усмотрение пограничников и часто сопровождаются отказами без четких юридических объяснений.
Об этом эксклюзивно журналистам Новини.LIVE рассказал одесский адвокат Алексей Шалару.
В чем причина
По его словам,
"Сейчас есть негласное указание: если это гражданин Украины и он имеет второе гражданство, его могут не выпустить. Важно, что юридически такое лицо все равно считается гражданином Украины, и это становится основанием для отказа в выезде", — объясняет юрист.
Также он добавляет, что в случае официального отказа пограничники выдают письменный документ, на основе которого гражданин может обратиться в соответствующие государственные органы или суд. Однако отмечает, что процедура обжалования может затянуться на месяцы.
"Обращение в суд может занять от трех месяцев до года, если дело доходит до апелляции. А суды у нас сейчас очень перегружены, просто рук не хватает", — добавляет Алексей Шалару.
Стоит сказать, что сегодня многие люди вынуждены отказываться от украинского гражданства. Особенно это касается тех, кто в течение длительного времени проживает заграницей. Для этого нужно подать соответствующее заявление в органы, которые выдавали паспорт, или в посольство, если лицо находится за границей. Однако даже при наличии таких документов окончательное решение о выезде за границу принимается индивидуально.
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