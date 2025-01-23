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Граждан Украины со вторым паспортом могут не выпустить за границу

23 января 2025 14:14
Рвачова Анастасия - редактор
Пересечение границы с двойным гражданством: что ждет украинцев
Человек держит два паспорта в руках. Фото: УНИАН
Рвачова Анастасия - редактор

В Украине все чаще фиксируют случаи, когда пограничники не разрешают выезд за границу гражданам с двойным гражданством. Такие ситуации остаются на усмотрение пограничников и часто сопровождаются отказами без четких юридических объяснений.

Об этом эксклюзивно журналистам Новини.LIVE рассказал одесский адвокат Алексей Шалару.

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В чем причина 

По его словам, это вопрос регулируется негласными указаниями, что создает простор для субъективных решений.

"Сейчас есть негласное указание: если это гражданин Украины и он имеет второе гражданство, его могут не выпустить. Важно, что юридически такое лицо все равно считается гражданином Украины, и это становится основанием для отказа в выезде", — объясняет юрист.

Также он добавляет, что в случае официального отказа пограничники выдают письменный документ, на основе которого гражданин может обратиться в соответствующие государственные органы или суд. Однако отмечает, что процедура обжалования может затянуться на месяцы.

"Обращение в суд может занять от трех месяцев до года, если дело доходит до апелляции. А суды у нас сейчас очень перегружены, просто рук не хватает", — добавляет Алексей Шалару.

Стоит сказать, что сегодня многие люди вынуждены отказываться от украинского гражданства. Особенно это касается тех, кто в течение длительного времени проживает заграницей. Для этого нужно подать соответствующее заявление в органы, которые выдавали паспорт, или в посольство, если лицо находится за границей. Однако даже при наличии таких документов окончательное решение о выезде за границу принимается индивидуально.

Напомним, в Одесской области суд вынес приговор военному, который ушел в СВЧ

Также мы писали, что во Львове военный убил и изнасиловал мужчину.

Одесса граница гражданство Одесская область Новости Одессы адвокат юрист

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15:07 Цены удивляют — стало известно, кто спроектирует ремонт Охматдета

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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