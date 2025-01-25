В Одесской области на гранате подорвался пенсионер - новые детали

Полиция на месте взрыва в Одесской области. Фото: Нацполиция

В селе в Одесской области 64-летний местный житель погиб в результате взрыва гранаты. Полиция выясняет, как боеприпас оказался у мужчины и при каких обстоятельствах произошел взрыв.

Об этом в субботу, 25 января, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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По информации полиции, вчера, 24 января, около 16:00, в Шабовской громаде Одесской области прогремел взрыв. Предварительно установлено, что 64-летний местный житель по неосторожности активировал гранату, что повлекло его мгновенную гибель.

"Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента, в частности источник происхождения взрывоопасного предмета. Следствие ведется по статьям 263 и 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай", — сообщили в полиции.

На месте происшествия работали следователи и взрывотехники. Фрагменты боеприпаса изъяли и направили на экспертное исследование для определения его типа. Тело погибшего отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Правоохранители призывают граждан сообщать о найденных боеприпасах и быть осторожными с любыми подозрительными предметами.

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