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В Одесі затримали чоловіка з вибухівкою та гранатами

28 січня 2025 15:35
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Затримання в Одесі — чоловік продавав вибухонебезпечні предмети
Затриманий чоловік, що торгував вибухівкою в Одесі. Фото ілюстративне: Нацполіція
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Поліція затримала 57-річного одесита затримали під час спроби продати небезпечні бойові припаси. У нього вилучили гранати, тротилові шашки та інші вибухові речовини. Підозрюваному загрожує до семи років ув'язнення.

Про це у вівторок, 28 січня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Порушник на одній із вулиць міста передав клієнту 17 корпусів гранат різної модифікації та дві рукоятки для них. Крім того, 15 запалів, три тротилові шашки загальною вагою 1000 грамів і промислову запальну трубку. 

В Одесі затримали чоловіка з вибухівкою та гранатами - фото 1
Вилучені гранати у чоловіка. Фото: Нацполіція
В Одесі затримали чоловіка з вибухівкою та гранатами - фото 2
Поліцейська складає протокол. Фото: Нацполіція

Усі вилучені предмети, які є бойовими припасами та вибуховими пристроями, скеровано на експертизу. Правоохоронці також з’ясовують їхнє походження. 

Яке покарання загрожує за торгівлю зброєю

Поліцейські відкрили справу за фактом "Незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Чоловіку загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 242 240 грн.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині пенсіонер підірвався на гранаті. Також ми повідомляли, що в Одесі співробітник ТЦК брав хабар за тимчасові повістки

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