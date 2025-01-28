Сыну за убийство отца грозит до 15 лет заключения - детали

Полиция задерживает подозреваемого. Фото: ГУНП в Одесской области

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

В Пересипском районе Одессы задержан мужчина по подозрению в убийстве отца. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Семейная ссора

По данным следствия во время семейного конфликта между 34-летним сыном и 64-летним отцом в ход пошел нож. В результате пенсионеру было нанесено несколько ударов в шею, ставших для него смертельными. Поняв, что натворил, мужчина уложил труп в кровать и вызвал полицию. Таким образом попытался снять с себя обвинения, заявив, что пришел домой и обнаружил отца убитым. Однако под давлением фактов признался в содеянном.

Какое наказание

Мужчине уже сообщено о подозрении по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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