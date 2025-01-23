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Столиця криміналу — Одеса опинилася у ТОП небезпечних міст

23 січня 2025 11:01
Рвачова Анастасія - редактор
Одеса очолила рейтинг найкримінальніших міст Європи
Одесити гуляють у місті. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Рвачова Анастасія - редактор

Одеса стала лідером рейтингу найкримінальніших міст Європи. Крім південної Пальміри у першій десятці опинилися ще кілька українських обласних центрів.

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Про це пише аналітичний сервіс Numbeo.

Які показники

Рейтинг формується на основі індексу злочинності, який враховує рівень насильства, пограбувань, шахрайства, корупції та інших кримінальних проявів. Одеса отримала високі оцінки через часті випадки вуличних злочинів, а також активність організованих кримінальних груп. А міста розділилися наступним чином: 

  • Одеса — коефіцієнт 55,1 (1 місце); 
  • Дніпро — коефіцієнт 53,9 (2 місце)
  • Харків — коефіцієнт 47,2 (5 місце); 
  • Київ — коефіцієнт 45,5 (7 місце)
Рейтинг кримінальних міст. Фото: скриншот
Рейтинг кримінальних міст. Фото: скриншот

Також на початку рейтингу опинилася столиця сусідньої з Одеською областю країни — Молдовою. Так, Кишинів зайняв 10 місце з коефіцієнтом 42,0.

Ситуація погіршилася 

Варто зазначити, що війна й економічна криза лише погіршили ситуацію, адже зростання безробіття й соціальна напруга стали додатковими факторами впливу. І на початку минулого року наше місто було на другому місці. 

Нагадаємо, Одеська область увійшла у рейтинг міст з прозорим бізнесом. 

Також ми писали, що за ухилення від сплати податків ФОПам загрожують чималі штрафи.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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