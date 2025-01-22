312 компаній з Одеської області потрапили до Клубу білого бізнесу

Прозорий бізнес на Одещині — на якому місці регіон
Одеська область увійшла до Клубу білого бізнесу та посідає перше місце з відкритості серед південних регіонів. Однак серед них є і компанії, пов'язані з підсанкційними особами.
Про це журналісти Новини.LIVE дізналися на платформі Опендатабот.
Рейтинг півдня
Всього до рейтингу увійшли 468 компаній з Півдня України, що відповідають критеріям прозорості. Найбільше учасників зосереджено в Одеській області — 312 компаній. У Миколаївській області до клубу долучилися 143 компанії, а на Херсонщині — лише 8 представників бізнесу.
Хто серед лідерів
Загалом по Україні до Клубу білого бізнесу входять 7 997 компаній, однак не всі з них повністю відповідають критеріям прозорості. Так у Києві зареєстровано 1 927 компаній, що є лідером серед регіонів. Дніпропетровщина налічує 794 компанії, а Київщина — 594.
Звʼязки з РФ
Окремо аналітики зазначають, що на момент початку повномасштабного вторгнення, 24 компанії зі списку мали російських власників. Наразі жоден із цих бізнесів не має офіційно підтверджених зв’язків з Росією.
Нагадаємо, за ухилення від сплати податків ФОПам загрожують чималі штрафи.
Також ми писали, що підприємці можуть відкрити магазин натуральних косметичних засобів Dushka. Це одеський бренд, представлений у багатьох містах України.
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