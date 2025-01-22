312 компаний из Одесской области попали в Клуб белого бизнеса

Люди работают в офисе. Фото: FreePick

Одесская область вошла в Клуб белого бизнеса и занимает первое место по открытости среди южных регионов. Однако среди них есть и компании, связанные с подсанкционными лицами.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали на платформе Опендатабот.

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Рейтинг юга

Всего в рейтинг вошли 468 компаний с Юга Украины, соответствующих критериям прозрачности. Больше всего участников сосредоточено в Одесской области — 312 компаний. В Николаевской области к клубу присоединились 143 компании, а на Херсонщине — только 8 представителей бизнеса.

Рейтинг клуба белого бизнеса. Фото: Опендатабот

Кто среди лидеров

В целом по Украине в Клуб белого бизнеса входят 7 997 компаний, однако не все из них полностью соответствуют критериям прозрачности. Так, в Киеве зарегистрировано 1 927 компаний, что является лидером среди регионов. Днепропетровщина насчитывает 794 компании, а Киевщина — 594.

Связи с РФ

Отдельно аналитики отмечают, что на момент начала полномасштабного вторжения, 24 компании из списка имели российских владельцев. Сейчас ни один из этих бизнесов не имеет официально подтвержденных связей с Россией.

Напомним, за уклонение от уплаты налогов ФЛП грозят немалые штрафы.

Также мы писали, что предприниматели могут открыть магазин натуральных косметических средств Dushka. Это одесский бренд, представленный во многих городах Украины.