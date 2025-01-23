Одесса возглавила рейтинг самых криминальных городов Европы

Одесситы гуляют в городе. Фото: Новости.LIVE/

Одесса стала лидером рейтинга самых криминальных городов Европы. Кроме южной Пальмиры, в первой десятке оказались еще несколько украинских областных центров.

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Об этом пишет аналитический сервис Numbeo.

Какие показатели

Рейтинг формируется на основе индекса преступности, учитывающего уровень насилия, ограблений, мошенничества, коррупции и других уголовных проявлений. Одесса получила высокие оценки из-за частых случаев уличных преступлений, а также активности организованных уголовных групп. А города разделились следующим образом:

Одесса – коэффициент 55,1 (1 место);

Днепр — коэффициент 53,9 (2 место)

Харьков — коэффициент 47,2 (5 место);

Киев — коэффициент 45,5 (7 место)

Рейтинг криминальных городов. Фото: скриншот

Также в начале рейтинга оказалась столица соседней с Одесской областью страны – Молдовой. Так, Кишинев занял 10 место с коэффициентом 42,0.

Ситуация усугубилась

Следует отметить, что война и экономический кризис лишь усугубили ситуацию, ведь рост безработицы и социальное напряжение стали дополнительными факторами влияния. И в начале прошлого года наш город был на втором месте.

Напомним, Одесская область вошла в рейтинг городов с прозрачным бизнесом.

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