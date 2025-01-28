Синові за вбивство батька загрожує до 15 років ув'язнення — деталі

Поліція затримує підозрюваного. Фото: ГУНП в Одеській області

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

У Пересипському районі Одеси затримано чоловіка за підозрою у вбивстві батька. За вчинене йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції на Одещині.

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Сімейна сварка

За даними слідства під час сімейного конфлікту між 34-річним сином та 64-річним батьком у хід пішов ніж. В результаті пенсіонеру було завдано кілька ударів у шию смертельними, що стали для нього. Зрозумівши, що накоїв, чоловік уклав труп у ліжко та викликав поліцію. Таким чином спробував зняти з себе звинувачення, заявивши, що прийшов додому і виявив батька вбитим. Однак під тиском фактів зізнався у скоєному.

Яке покарання

Чоловіку вже повідомлено про підозру за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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