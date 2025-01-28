Синові за вбивство батька загрожує до 15 років ув'язнення — деталі

Вбивство в Одесі — син зарізав батька
У Пересипському районі Одеси затримано чоловіка за підозрою у вбивстві батька. За вчинене йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції на Одещині.
Сімейна сварка
За даними слідства під час сімейного конфлікту між 34-річним сином та 64-річним батьком у хід пішов ніж. В результаті пенсіонеру було завдано кілька ударів у шию смертельними, що стали для нього. Зрозумівши, що накоїв, чоловік уклав труп у ліжко та викликав поліцію. Таким чином спробував зняти з себе звинувачення, заявивши, що прийшов додому і виявив батька вбитим. Однак під тиском фактів зізнався у скоєному.
Яке покарання
Чоловіку вже повідомлено про підозру за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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