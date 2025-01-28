Новий розклад приміських потягів Одеської залізниці

Залізничний вокзал в Одесі. Фото ілюстративне: УНІАН

З 28 січня деякі приміські поїзди Одеської залізниці курсуватимуть за новими графіками. Пасажирам радять перевіряти розклад перед поїздками, оскільки зміни стосуються кількох популярних маршрутів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Одеська залізниця.

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Новий розклад

№ 6401 Колосівка — Одеса-Головна: відправлення зі ст. Колосівка о 03:45, прибуття до Одеси о 07:31.

№ 6403 Мартинівська — Одеса-Головна: відправлення зі ст. Мартинівська о 03:40, прибуття о 08:14.

№ 6408 Одеса-Головна — Колосівка: відправлення о 20:25, прибуття на кінцеву станцію о 23:47.

№ 6253 Вапнярка — Одеса-Головна: відправлення об 01:11, прибуття о 07:50.

№ 6255 Вапнярка — Одеса-Головна: відправлення об 07:21, прибуття о 14:05.

№ 6405 Ім. Т. Шевченка — Помічна: зміни торкнулися графіка після ст. Капустине. Потяг прибуватиме на ст. Адабаш о 00:08, а на кінцеву станцію Помічна — о 00:30.

Ціни квитків на потяги, розклад яких змінили, починаються зі 187 гривень.

Одеська залізниця нагадує пасажирам уважно перевіряти актуальний розклад руху електропоїздів. Інформацію можна дізнатися на станціях, у довідкових службах або на офіційному сайті компанії в розділі "Рух поїздів".

Нагадаємо, нещодавно ми писали про оновлені розклади поїздів Одеса-Київ та про нові приміські електрички.