Новий розклад приміських потягів Одеської залізниці

Одеська залізниця змінила розклад приміських поїздів — графіки
З 28 січня деякі приміські поїзди Одеської залізниці курсуватимуть за новими графіками. Пасажирам радять перевіряти розклад перед поїздками, оскільки зміни стосуються кількох популярних маршрутів.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Одеська залізниця.
Новий розклад
- № 6401 Колосівка — Одеса-Головна: відправлення зі ст. Колосівка о 03:45, прибуття до Одеси о 07:31.
- № 6403 Мартинівська — Одеса-Головна: відправлення зі ст. Мартинівська о 03:40, прибуття о 08:14.
- № 6408 Одеса-Головна — Колосівка: відправлення о 20:25, прибуття на кінцеву станцію о 23:47.
- № 6253 Вапнярка — Одеса-Головна: відправлення об 01:11, прибуття о 07:50.
- № 6255 Вапнярка — Одеса-Головна: відправлення об 07:21, прибуття о 14:05.
- № 6405 Ім. Т. Шевченка — Помічна: зміни торкнулися графіка після ст. Капустине. Потяг прибуватиме на ст. Адабаш о 00:08, а на кінцеву станцію Помічна — о 00:30.
Ціни квитків на потяги, розклад яких змінили, починаються зі 187 гривень.
Одеська залізниця нагадує пасажирам уважно перевіряти актуальний розклад руху електропоїздів. Інформацію можна дізнатися на станціях, у довідкових службах або на офіційному сайті компанії в розділі "Рух поїздів".
Нагадаємо, нещодавно ми писали про оновлені розклади поїздів Одеса-Київ та про нові приміські електрички.
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